痙性斜頸は自分の意思に反して首が勝手に動き傾いたり、可動範囲が狭まったりする局所性ジストニア(異常な筋肉の緊張症)の1つです。 突然に発症する病気で、不自然な姿勢や無理に元に戻そうとすると痛みをともなうことなど、精神的にも辛い思いを強いられることの多い病気です。 今回はこの痙性斜頸の予防方法などについても解説しているので参考にしてください。 ※この記事はメディカルドックにて『「痙性斜頸（けいせいしゃ