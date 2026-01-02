第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町～箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われ、青学大が5時間18分8秒の大会新記録で3年連続の往路優勝を果たした。序盤の出遅れを跳ね返し、最後はエースが大逆転劇を起こした。原晋監督の選手起用が的中したレース展開となった。 ■16位スタートも見せた追い上げ 青学大は、当初1区に予定されていた荒巻朋熙（4年）を変更し、