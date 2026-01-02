第62回全国大学ラグビーフットボール選手権大会は2日、早稲田大学と明治大学が準決勝を勝ち上がり、決勝に進出しました。準決勝第1試合は早稲田が帝京大学と対戦。早稲田が先にトライを奪い先制しますが、10分と16分に連続トライを浴び、逆転を許します。それでも25分に早稲田のモール攻撃で再びリードすると、30分には日本代表の矢崎由高選手が味方のキックを快足を生かしてキャッチしトライ。後半は両チーム1本ずつトライを奪い