■第62回全国大学ラグビーフットボール選手権準決勝明治大学 37−19 京都産業大学（2日、東京・MUFGスタジアム）全国大学ラグビー準決勝が行われ、明治大が37−19で京都産業大を下し決勝進出を決め、7大会ぶりの大学日本一へ王手をかけた。決勝は、準決勝のもう一試合で4連覇中の帝京を撃破した早稲田と対戦する。11日の大学日本一決定戦は“早明戦”が実現することとなった。明治は準々決勝で関西学院大に46−19で勝ち準決