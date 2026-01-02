新年2日目のきょう、各地で正月の催しが行われています。一方、強い寒波で大雪となる地域もあり、2日夜から3日朝にかけ、東京都心でも初雪の可能性があります。新潟市の間瀬海岸で行われたのは、地元の空手道場による毎年恒例の「寒稽古」です。時折、雪がちらつく中、4歳から72歳の男女約30人が参加し、一年の飛躍を誓いました。参加者たちは「（やってみて）楽しかった」「寒いですね。（今年は）運がいい年になればいいんですけ