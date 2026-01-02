走り終え、拳を突き上げた国学院大の４区辻原＝小田原中継所第１０２回東京箱根間往復大学駅伝第１日は２日、東京・大手町から神奈川県箱根町までの５区間１０７・５キロに関東の２０校とオープン参加の関東学生連合を加えた２１チームが参加して行われ、青学大が５時間１８分８秒の新記録で３年連続８度目の往路優勝を果たした。復路は３日に行われる。神奈川県勢チームは東海大が５時間２６分１０秒で１０位、神奈川大は５時