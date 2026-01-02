1月1日（日本時間2日、以下同）、西武ライオンズからポスティングシステムでMLBへの移籍を目指していた今井達也投手が、ヒューストン・アストロズと3年総額5400万ドル（約84億8000万円）で契約合意に至ったと、複数のメディアが報じた。MLB公式サイトによると、今井の年俸は年間1800万ドル（約28億円）が保証されていて、MLB特有の付帯条件も多くつけられているという。たとえば年間100イニング以上投げれば300万ドル（約4億70