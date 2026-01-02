お笑いコンビ「納言」の薄幸が、２日までに更新された「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。２０２６年の抱負を語った。薄幸は昨年、体調面の不調から、精密検査のため検査入院。それに伴って、活動を一時休止していた。「去年入院して、５６万円かかったんですよ」と告白。「個室を選んじゃったのもある」ため、ここまで高額になったという。そのため、今年の抱負は「だから、まじで一発６０万の仕事をやる。