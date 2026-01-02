◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大が、１区１６位の出遅れから５区で大逆転し、往路新記録での優勝を飾った。箱根・芦ノ湖で行われた表彰式では、箱根町長から寄木細工のトロフィーが贈呈された。箱根名物・寄木細工で作られたトロフィーは１