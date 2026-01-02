東京スカパラダイスオーケストラの“VS.シリーズ”を纏ったオリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』が、3月18日（水）に発売されることが決定した。本アルバムには、“VS.シリーズ”第1〜4弾の「サボタージュ (VS. ALI)」「私たちのカノン (VS. Chevon)」「クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)」「Action (VS. 稲葉浩志)」「タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)」に加えて、来週1月9日（金）リリースの最新曲”VS.シリーズ”第