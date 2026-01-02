女優の松田るか（３０）が２日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。松田は「いつも応援してくださっている皆様へ、大切なお知らせがあります」のコメントと一緒に「私ごとで恐縮ですが、松田るかと谷碧仁は入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と書かれた文章を投稿した。お相手について具体的な表記はなかったが、文末には「松田るか谷碧仁」と連名で添えられた。松田は２０１９年から