２日午前７時半ごろ、岡山市南区内尾の市道交差点で軽自動車と原付バイクが出会い頭に衝突しました。 この事故で原付バイクを運転していた岡山市南区中畦の会社員の男性（47）が全身を強く打つなどし、病院へ搬送されましたが約２時間後に死亡しました。軽自動車を運転していた介護士の男性（29）にけがはありませんでした。 現場は見通しのよい交差点で、警察は事故当時の信号の状況など、原因を調べています。岡山県で20