天満屋岡山店で２日、初売りがスタートしました。午前10時の開店を前に多くの人が並んだため、オープンを約15分早めました。衣料品や食料品、雑貨などのほか、福袋約１万2000個を販売しています。 買い物客は「これがないと今年が始まらないです」と話していました。天満屋岡山店では４日まで福袋を販売します。