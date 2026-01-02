高松市の香川県立ミュージアムで２日、恒例の「日本伝統工芸展」が始まりました。香川では毎年新春に行われていて、今回で72回目です。全国から応募があった1128点の作品の中から220点の作品を見ることができます。 丸亀市出身の和泉香織さんが手掛けた硝子重箱「織花」は、ガラスの中に輝く藤の花が華麗な重箱で、2025年度の日本工芸会総裁賞に選ばれました。 上昇気流に乗って舞う蝶「アサギマダラ」が描かれた漆