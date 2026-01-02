勤労者が全員退勤した時間。人の代わりにロボットが工場内部を巡察し、生産された部品の微細な亀裂を検査し、バッテリーが不足すれば自ら新しいバッテリーを搭載する。買い物をした後、家の冷蔵庫に食料品を入れると、人工知能（AI）が認識して料理方法を推薦し、睡眠に入る前には自分に合う部屋の明るさと温度を設定する。6日に米ラスベガスで開幕する世界最大家電・情報技術（IT）展示会「CES2026」で見ることができる場面だ。主