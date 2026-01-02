全国高校サッカー選手権大会、富山県代表の富山第一高校はきょう、全国ベスト8進出をかけ3回戦で熊本県代表の大津高校と対戦しました。試合は最後まで勝利の行方がわからない激闘でしたが、富山第一は試合終了間際に失点し1対2で敗れ、5大会ぶりのベスト8進出はなりませんでした。初戦となる2回戦を3対0と快勝した富山第一はきょうの3回戦、優勝候補の一角と注目される熊本県代表の大津高校と対戦しました。試合は序盤から富