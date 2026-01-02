大分鶴崎―流通経大柏試合終了間際、ヘディングでハットトリックとなるゴールを決める流通経大柏・金子（左から2人目）。GK大倉＝フクアリサッカーの全国高校選手権第4日は2日、千葉市のフクダ電子アリーナなどで3回戦8試合が行われ、ベスト8が決まった。前回大会準優勝の流通経大柏（千葉）は大分鶴崎に5―1で大勝し、全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）は水口（滋賀）を4―0で下した。大津（熊本）は富山第一に2―1で