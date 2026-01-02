愛犬と『参拝できる神社』 1.東京都青梅市『武蔵御嶽神社』 武蔵御嶽山の山頂にある神社です。犬の守護神『大口真神』が祀られ、犬の祈祷も行われています。犬の形のお札や絵馬などが販売され、ペット用の手水も用意されています。 山頂にはケーブルカーで行き来でき、ペットも乗車できるので犬連れの参拝者に優しい神社として知られています。 2.群馬県太田市『冠稲荷神社』 京都伏見稲荷大社分霊であり、日本