接戦を制し、８強進出だ。第104回全国高校サッカー選手権の３回戦が１月２日に開催。浦和駒場スタジアムでは帝京長岡（新潟）と昌平（埼玉）が激突。帝京長岡が15分に樋口汐音の得点で先制し、この１点を最後まで守り抜き、１−０で勝利した。試合後のフラッシュインタビューで、帝京長岡の古沢徹監督は「本当に選手たちが頑張って掴み取った勝利」と称える。相手はプロ内定の長璃喜や山口豪太らを擁するタレント軍団。「