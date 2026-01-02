読売新聞は、公開されている船舶情報を分析して２０２４〜２５年に中国北部・渤海で活動した民間の大型貨物船「ＲＯ―ＲＯ船」１０隻の航跡を調べ、中国軍の演習に参加した可能性を浮き彫りにした。中国は世界一の造船能力を生かし、軍用輸送艦より安価で迅速に調達可能な民間船の利用を想定しているとみられている。（政治部上村健太、社会部小峰翔）船の位置や針路などの情報を自動的に送受信する「船舶自動識別装置（Ａ