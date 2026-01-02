楽天と契約を結び、11年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手（37）が2日までに自身のインスタグラムストリーズを更新。プライベートショットを披露した。前田は妻でタレントの成嶋早穂との2ショットを投稿「1月1日は結婚記念日いつもありがとう」とつづった。さらに「年賀状書きましたのでよかったら見てください」とつづり、今年の干支の馬を描いた年賀状も披露した。前田は12年1月1日に成嶋と結婚。13年に第1子長