パドレス・ダルビッシュ有投手が２日、自身のＸを更新。麻布消防署の「神対応」に感激した出来事を明かした。久々に家族で帰国しているダルビッシュは「車が大好きな末っ子が消防署を見たいと言うので前日から約束し、大晦日の早朝に娘と３人で麻布消防署へ」と記述。「見れたらラッキーだなぐらいで向かい、着いたらたまたま職員の方が外にいて『特別に乗ってもいいですよ』とまさかの展開に」とつづった。予想外の流れに、