富裕層は育児にどれくらいお金をかけているのか。富裕層の世帯数や資産額の推計を行う野村総合研究所（NRI）の独自調査によると、世帯年収3000万円以上の「スーパーパワーファミリー」は、お金をかけてでも子どもの好きなイベントや体験の機会を得ようとする傾向が強いという――。※本稿は、竹中啓貴・荒井匡史『「いつの間にか富裕層」の正体 普通に働き、豊かに暮らす、新しい富裕層』（日経BP）の一部を再編集したものです。写