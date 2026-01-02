人から批判されたら、どう対応するといいか。カウンセラーの藤本梨恵子さんは「人生では、病気になったり、人から批判されたり避けられないことが起こる。そうした出来事は避けられないが、それをどう捉えるかという解釈は自分で選べる」という――。※本稿は、藤本梨恵子『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PrathanChorruangsak※写真はイメージです -