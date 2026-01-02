西武からポスティングシステムで米大リーグ入りを目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと総額５４００万ドル（約８４億７８００万円）の３年契約で合意したと１日（日本時間２日）、複数の米メディアが報じた。契約は出来高で最大６３００万ドル（約９１億３０００万円）になるという。今井にはヤンキース、メッツも強い関心を示していたといわれる。ニューヨーク勢はそろって?敗退?した格好だが、地元「ニューヨーク