【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.193】外で暮らす野良猫は、ロードキルで命を落とすことも少なくありません。マミ太朗さん（@pfirsich_jam）宅で暮らすぽんちゃん（男の子）は車でひき逃げされ、腹膜が破裂した状態でした。しかし、保護ボランティアさんに偶然、発見されて命を繋ぐことができ、現在は同居猫クロロちゃんと元気に遊ぶ日々を送っています。◆ひき逃げに遭っても生き延びようとしてし