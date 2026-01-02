「3軒行きました。そこでシャンパン飲んで」──2025年12月19日、ラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）に出演した岡村隆史（55）は、食道がんと喉頭がんで芸能活動を休止している「とんねるず」石橋貴明（64）と食事したことを明かした。【写真】“七三分け”白髪姿の石橋貴明の近影ショットほか、街中を歩くホッソリとした石橋貴明の姿なども岡村は自身のインスタグラムで「ワンフーの皆さん