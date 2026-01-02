2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は1月2日記事は取材時の状況です）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝お正月といえば、お年玉。子どもたちにとっては嬉しい日本の風習ですが、お年玉を渡すほうの大人は、人数や金額によっては負担に感じているケースも少なくないようです。さらに、もしそこに誰かの