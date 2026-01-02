2025年は悠仁さまの成年式や愛子さまの初の海外公務が注目を集めた。皇室の未来を担う世代をめぐって、今年は皇室典範改正など大きな動きがありそうだ。長年、皇室を研究してきた明治学院大学名誉教授・原武史氏と、象徴天皇を研究する名古屋大学准教授・河西秀哉氏が論じ合った。【写真】ラオス訪問時、縁起の良い柄が描かれた着物を召されていた愛子さま悠仁親王の"過密スケジュール"問題原：秋篠宮家の長男・悠仁親王は今年、