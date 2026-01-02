お正月2日目。静岡市にある商業施設では”初売り”が行われ、開店直後から多くの買い物客で賑わいました。（開店の様子）「お待たせしました！おはようございます！」静岡市にある「静岡パルコ」ではオープンを待ちわびる買い物客で長い行列が。予定を5分程早めて開店すると、一斉にお目当ての商品へと向かっていきました。訪れた人は。（買い物客）「今回はアウター2着を買う。前から狙っていたのがあって、 今回みん