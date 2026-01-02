長野県北部の山沿いと中野飯山地域では3日昼前にかけて、上田地域の菅平周辺では3日未明から昼前にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、関東甲信地方には3日はじめにかけて強い寒気が流れ込む見込みです。このため、長野県内では3日昼前にかけて、北部の山沿いを中心に断続的に強い雪が降るでしょう。【予想される24時間降雪量】（いずれも多い所で）2日午