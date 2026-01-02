2026年の景気について県内の企業経営者のおよそ4割が「やや良くなる」と見ていることが分かりました。静岡経済研究所は「2026年の景気見通し」について県内の企業経営者を対象にアンケート調査を行い、230人余りから回答を得ました。その結果、「横ばい」が46.1％と最も多かったものの「やや良くなる」が40.8。「良くなる」も 3.1％となりました。一方、「悪くなる」は1.3、「やや悪くなる」は8.8％で緩やかながら景気は回復