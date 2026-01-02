奇瑞傘下のＥＶブランド「ｉＣＡＵＲ」がドバイで発表した新モデル。（２０２４年８月１日撮影、ドバイ＝新華社記者／温新年）【新華社北京1月2日】中国の自動車メーカー、奇瑞汽車を傘下に持つ奇瑞控股集団（チェリー・ホールディング・グループ）が1日に発表した2025年の新車販売台数は前年比7.8％増の280万6393台だった。うち新エネルギー車（NEV）は54.9％増の90万3847台で、過去最高を更新した。輸出は17.4％増の134万4020