tvk（テレビ神奈川）の年末特番「2025年もありがとうベイスターズSP」が昨年12月29日午後9時30分から放送され、2025年シーズンまで5年間に渡ってDeNA監督を務めた三浦大輔氏（52）がスペシャルゲストとして出演。改めて監督退任の理由について語った。今回が放送10年目の節目となった年末恒例特番。チームを長年応援するお笑いコンビ「ダーリンハニー」の吉川正洋（48）、元タレントで横浜バニラCEOの高橋優斗氏（26）、ノンフ