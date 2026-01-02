サッカーの第１０４回全国高校選手権大会（読売新聞社など後援）は２日、首都圏４会場で３回戦が行われた。昨夏の全国高校総体準優勝の大津（熊本）が富山第一（富山）に２―１で逆転勝ちし、準々決勝に進んだ。鹿島学園（茨城）は前回大会８強の堀越（東京Ａ）に４―１で快勝した。帝京長岡（新潟）は昌平（埼玉）を１―０で破り、日大藤沢（神奈川）は聖和学園（宮城）に２―１で競り勝った。