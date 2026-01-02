タレント黒柳徹子（92）が2日、テレビ朝日系「有働Times」（午前7時放送）に出演。活力の源を語った。司会のフリーアナウンサー有働由美子と対談。自身のYouTubeチャンネル「徹子の気まぐれTV」での様子について「焼き肉もお寿司もすごい食べてるなと拝見してるんですけど」と食べっぷりを指摘されると、黒柳は「前に調べた時に、胃の消化力が普通の人の4倍早いって。4倍」と明かした。驚いた有働から「消化が早いってことは、おな