芸能事務所「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー望月理恵（53）が2日、インスタグラムを更新。着物姿を公開した。「あけましておめでとうございます元日から生放送、しかも明治神宮からの中継、さらには番組での富士山の初日の出、さらにさらには！安住さんのお子さん誕生のご報告最高のスタートになりました」と書き出し、白の着物姿を公開。「困難なこともあると思いますがそれを含めて、一つ一つ乗り越えて