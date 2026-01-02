寒い季節、ホッと一息つける喫茶店やカフェが恋しくなります。Aさんは久しぶりに会う友人と、カフェで楽しい時間を過ごしていました。会話も盛り上がり美味しいコーヒーを飲んでいると、友人が突然バッグから水筒を取り出しました。【写真】「歳を重ねるたび若返ってる」18歳から60歳までのヒストリー何をするのか見ていると、なんと友人は自分のカップに注がれたコーヒーに、水筒に入った白湯を注ぎ始めたのです。Aさんは驚きのあ