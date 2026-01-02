新生児集中治療室（NICU）で過ごす赤ちゃんや家族の心を和ます一助になればと、自動演奏オルゴールが、京都市中京区間之町通押小路上ルの足立病院に設置された。温かみのある生演奏の音が室内に広がり、緊張を強いられがちな親子にそっと寄り添っている。【写真】赤ちゃんや家族の癒しになれば…と設置されたオルゴールニデックのグループ会社で、オルゴールメーカーの「ニデックインスツルメンツ」（長野県下諏訪町）と、同社