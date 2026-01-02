新潟市西蒲区の間瀬海岸で行われていたのは、地元の空手道場による空手の寒稽古です。心と体を鍛えようと2日は4歳から72歳の男女約30人が参加し、1000本突きを行いました。参加者は：寒い～Ｑやってみてどうでしたか?楽しかった参加者は：けがなく、いい1年にしていきたい参加者たちは新年の飛躍を誓っていました。