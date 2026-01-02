自主トレを公開した阪神ドラフト1位の立石＝山口県防府市阪神のドラフト1位ルーキー、立石正広内野手（創価大）が2日、山口県防府市の高川学園高グラウンドで自主トレーニングを公開した。中学時代を含めて6年間、汗を流した母校で練習し「監督やいろんな方と出会った場所でもあり、すごく大切にしている場所。楽しくすがすがしくできた」とはにかんだ。3球団が競合した強打の右打者で、2桁本塁打を1年目の目標に掲げる。迫る