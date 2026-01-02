お笑いトリオ「ネルソンズ」の和田まんじゅうさんが、2026年1月1日に結婚した。吉本興業の劇場「よしもと六本木シアター」のXが1日に発表した。しかし、「まったく話題にならなかった」が、実は2週間前にはすでに、ネルソンズの青山フォール勝ちさんが発表していたことをXでボヤいた。「重大発表あり」の動画タイトルも注目されずよしもと六本木シアターのXは、和田さんの写真とともに「本日2026年1月1日にご結婚されました」と報