【これからの見通し】年明け相場はまだ薄商い、一連の英欧ＰＭＩ受けた動きを確認へ １月２日、年明けの相場が開始している。ただ、東京市場はいわゆる三が日の真っ只中のため休場。ニュージーランド、中国、タイ、スイス、ロシア市場が休場となることから、各市場とも流動性不足は否めない状況となっている。本格的な流動性回復は来週まで待つ必要がありそうだ。 周辺市場で目立つのが金や銀などの貴金属相