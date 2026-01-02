ここ数年、あらゆる食品の値上がりが続き、日々の生活の中で節約に励む人も少なくないはず……。そんな時代だからこそ、一年の始まりくらいは「自分へのお年玉」と称して、どっさりうまいものをお取り寄せしてしまおう。＊＊＊【写真】ごはん泥棒の焼き鯖、ムチムチ食感のういろう、しっとり系もなか…全国を飛び回る平田さんが「ぶっとんだ」うまいもの10品！大手旅行代理店の添乗員として日本全国を飛び回り、各地の美味し