茨城・石岡市の3階建ての建物で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。2日午前8時45分ごろ、石岡市府中にある喫茶店と住宅を兼ねた3階建ての店舗兼住宅で「火事です」と住人から110番通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察によりますと、仏壇で使ったろうそく火の消し忘れが原因の可能性もあるということです。住宅部分には家族3人が暮らしていて、住人