「ラグビー・全国大学選手権・準決勝、明大−京産大」（２日、ＭＵＦＧスタジアム）準決勝の第２試合、明大（関東対抗戦１位）−京産大（関西２位）はＦＷ戦を持ち味にするチーム同士の対戦になった。前半はスクラムをまともに組む場面が少なく、前半３１分頃には明大が敵陣のスクラムで反則をもらってＰＧで加点し、２４−７とリードを広げた。ＮＨＫで解説した元日本代表ＳＯの田村優は、スクラムを組む前にペナルティーに