マッチングサービスで出会い、1年でプロポーズ。人生で最も幸せな瞬間を過ごしていたはずの栄美。しかし、入籍を目前にして、頼りがいのある夫・塩太から信じがたい申し出が…。■幸せな婚約期間を切り裂く、夫からの“同居してくれ”主人公・栄美は、誠実で頼りがいのある塩太との結婚を決め、幸せの絶頂にいました。しかし、ある日突然、塩太から「離婚して独り身の母と同居してほしい」と打ち明けられます。義母は息子と離れて