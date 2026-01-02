俳優・片岡五郎さんが12月30日に亡くなったことを、片岡さんの義理の息子の品川祐さんがXで報告しました。 【写真を見る】【訃報】俳優・片岡五郎さん死去「本当に静かで穏やかな旅立ちでした」義理の息子・品川祐さんが報告品川さんは、「12月30日 午後6時45分頃、父・片岡五郎が静かに息を引き取りました」と報告。続けて、「最期は苦しみもなく、本当に静かで穏やかな旅立ちでした」と片岡さんの最期の様子を明かし