タレント明日花キララ（37）が2日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。歯が抜けた動画を公開し、ネット上がザワついている。「なんか一本なくなったけど笑顔であけおめ」とつづり、前歯が1本ない状態での動画を公開。1日午後11時57分のアップで、現時点で100万回超のインプレッション数（表示回数）を記録している。このポストに対し「長い人生、いつかは歯の一本くらい無くなりますわな」「芸能人は歯が命そんなCMも昔あっ