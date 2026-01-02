（台北、ワシントン中央社）米国務省のピゴット副報道官は米東部時間1日、中国が先月下旬に台湾周辺で実施した大規模な軍事演習について、「不必要に緊張を高めている」と批判する声明を発表した。林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は台湾時間2日、深い感謝を表明した。中国軍は先月29日、台湾周辺での大規模な軍事演習の実施を発表。30日には実弾射撃も行い、国防部（国防省）によると、中国福建省から台湾の北や南西の海域